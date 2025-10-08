Luto en el fútbol sudamericano, luego que durante las horas de la tarde de este miércoles confirmaran el fallecimiento del técnico argentino Miguel Ángel Russo a la edad de 69 años. El actual DT de Boca Juniors se encontraba en un delicado estado de salud.

El argentino quien había enfrentado un cáncer hace unos años mientras dirigía a Millonarios en Colombia, había logrado volver a dirigir en el fútbol argentino con destacados pasos por Rosario Central, San Lorenzo y un último ciclo por Boca Juniors donde fue DT de Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años en Buenos Aires (Getty Images).

En Chile, la huella de Russo es recordada fuertemente en Universidad de Chile tras su paso en 1996 donde el entrenador trasandino lideró una inolvidable campaña de los azules en la Copa Libertadores ’96 donde alcanzó las semifinales.

En los últimos meses, Russo había sido sufrido un agravamiento de su estado de salud a casi 8 años de que le detectaran un cáncer gástrico y a la garganta. Hace unos días el adiestrador había sido enviado a su hogar en Buenos Aires donde finalmente falleció la tarde de este miércoles a la edad de 69 años.