Universidad de Chile vive un cierre de temporada cargado de ilusión. El Romántico Viajero pelea por quedarse con el Chile 2 y asegurar su regreso directo a la Copa Libertadores, con Gustavo Álvarez al mando del equipo laico.

Desde su llegada al Centro Deportivo Azul (CDA), el ex DT de Huachipato ha logrado instalar una identidad reconocible y un rendimiento que mantiene al Chuncho peleando arriba, algo que los fanáticos no vivían con tanta convicción desde hace varias temporadas.

En paralelo, el vínculo entre el plantel y la gente se ha fortalecido, potenciado por la cercanía del estratega argentino, quien acostumbra a saludar a la barra, agradecer el apoyo y dejar mensajes de unidad en cada conferencia.

Álvarez agradece el cariño del pueblo azul | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

El fanático sorprendió al DT con una sentida petición

Ese sentimiento quedó graficado en un video que durante las últimas horas se volvió viral en TikTok. En él, un hincha de la U aprovechó un breve instante en el hotel de concentración del cuadro azul en Rancagua para expresarle un mensaje cargado de agradecimiento y emoción a Álvarez.

“Aguante profe, aguante el Bulla, gracias por todo lo que ha hecho este año por nosotros. Aguante la U profesor y quédese, quédese en la U harto tiempo profe. Disculpe por molestarlo”, le decía el fanático, mientras Álvarez le levantaba el pulgar en señal de agradecimiento.

El registro supera las 65 mil visitas y refleja la conexión que Álvarez ha construido con el pueblo azul, en una campaña donde la U recuperó competitividad, identidad y protagonismo.

El video del hincha de la U con Gustavo Álvarez