La goleada 7-0 que Cruzeiro le propinó a Universidad de Chile en 2018 por Copa Libertadores quedó marcada como uno de los momentos más duros en la historia reciente del club laico.

El equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos fue completamente sobrepasado en Belo Horizonte, en una noche donde la U jamás logró competir y terminó siendo arrasada por el cuadro brasileño.

La actuación fue tan pobre que generó un verdadero terremoto interno: el técnico argentino fue despedido tras el papelón del Romántico Viajero en el certamen continental.

La U sufrió una humillante derrota ante Cruzeiro | FOTO: Pedro Vilela/Getty Images

“Yo encuentro que jugué bien“

El futbolista Franz Schultz, quien estaba lesionado y no pudo jugar dicho cotejo, estuvo presente en el estadio Mineirão y desde las galerías presenció la debacle.

“Baile, baile, baile. Cruzeiro baile. Nos estábamos viendo mal”, comenzó diciendo en conversación con el streamer de Kick @LaOrga17, haciendo alusión al dominio absoluto del cuadro brasileño.

Luego reconstruyó lo que ocurrió cuando el plantel azul bajó a cenar tras la paliza. “Termina el partido y llegamos a cenar… imagínate ese momento después de perder 7 a 0. Llega el Gonza Jara con el plato y dice: ‘yo encuentro que jugué bien’”, contó Schultz, aún sorprendido.

El ex jugador azul agregó que la escena fue aún más impactante considerando el contexto: “Imagínate lo que fue el ambiente… estaban los dirigentes, estaba Heller, estaba Guillermo Hoyos, estaba la disputa de que iban a echar al técnico, estaba la cag… y él dice que jugó bien y no lo hizo tan mal”.

El ex Santiago Wanderers remató señalando que el equipo había sido totalmente superado: “Era impresionante. No llegábamos a la pelota. O ellos estaban dos cambios más arriba o nosotros muy lentos, era impresionante”.

En síntesis…