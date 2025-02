Este domingo, Universidad de Chile quiere continuar en la senda del triunfo cuando reciba a Unión La Calera, en el Estadio Nacional y seguir así con el buen arranque en el Campeonato Nacional.

Para la ocasión, el técnico Gustavo Álvarez convocó a 18 jugadores donde tiene algunos recuperados y que no pudieron estar en la fecha anterior ante Ñublense de Chillán.

Uno de ellos, es el atacante Rodrigo Contreras quien no estuvo ante los Diablos Rojos, tras cumplir una fecha de sanción que ostentaba desde el torneo anterior, cuando defendía los colores de Everton de Viña del Mar.

Además, otras variaciones ha debido plantear el estratega argentino y dentro de esas modificaciones están en la defensa, donde un futbolista extranjero, es el gran perjudicado, ¿Su nombre? Fabricio Formiliano.

¿Qué pasará con Fabricio Formiliano?

Queda claro, que Robocop no es del gusto del técnico Gustavo Álvarez y ya en el partido anterior, el futbolista vio el triunfo de sus compañeros desde el banco de suplentes.

Ahora, frente a los cementeros, el uruguayo estará en la tribuna tras no ser tomado en cuenta por el DT trasandino. Una situación muy complicada para el ex Peñarol, quien llegó como gran refuerzo a mitad de la temporada pasada, pero que a pocos metros, se nota que no encasilla para el entrenador.

Formiliano gritando su gol ante Deportes Recoleta (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El día domingo 23 de febrero a las 20:30 horas, Universidad de Chile disputará su segundo partido en La Liga de Primera 2025, cuando reciba a Unión La Calera en el Estadio Nacional.