Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Colo Colo en el Superclásico jugado en el estadio Monumental. La expulsión de Franco Calderón marco el encuentro. Más tarde, Unión Española derrotó por 2-1 aÑublense en Chillán con dos jugadores desechados por la U como figuras.

Se trata de los defensores Fabricio Formiliano y Bianneider Tamayo, quienes fueron desechados por el club universitario, que los mandó a préstamo para este segundo semestre. Ambos fueron claves en la defensa del cuadro Hispano que se acerca a Deportes Limache y Deportes La Serena en la lucha por no descender.

Miguel Ramírez elogió a los jugadores que llegaron desde la U: “El orden desde atrás, Formiliano en su juego lo que entrega en cuanto a seguridad, Tamayo esa fuerza, esa fiereza para jugar y esa tranquilidad que muchas veces nos da para salir jugando”, expresó el DT.

Cheíto valoró el triunfo por la calidad del rival y también por el contexto que presentó el partido: “Es difícil jugar con un jugador menos. Es difícil enfrentar a un equipo que venía de, cuatro partidos sin que le convirtieran goles y que además estaba ganando en el primer tiempo”.

Para el DT esto debe ser un punto de inflexión: “Afortunadamente hicimos goles a un equipo que era difícil hacerle goles. Afortunadamente ganamos a un equipo difícil de ganar, sobre todo acá en casa. Este para nosotros tiene que significar el quiebre para lo que veníamos haciendo en cuanto a resultados y tenemos que seguir avanzando en la tabla de posiciones”.

Miguel Ramírez valora el trabajo de Fabricio Formiliano y Bianneider Tamayo. (Foto: Photosport)

Unión Española es de Primera

Miguel Ramírez se muestra motivado por su trabajo en el club de Independencia: “Yo estoy feliz trabajando en Unión. Me ha costado el tema de los resultados, pero estoy contento trabajando en esta institución y no me cabe duda de que vamos a seguir mejorando”.

Además, dejó claro que los Hispanos son un equipo histórico, que pertenece a la Primera División: “Vamos a seguir subiendo en la tabla de posiciones, porque Unión es de primera, Unión es un equipo grande y se tiene que mantener en la división”.