Universidad de Chile se juega en esta jornada un importante partido dentro de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ buscarán avanzar a la fase de semifinales de dicha competición, pero para eso, debe dejar en el camino a Alianza Lima en su duelo por cuartos de final.

En esta oportunidad, el conjunto que es comandado por Gustavo Álvarez dejará su reducto en donde hace de local, el Estadio Nacional, del cuál no puede hacer uso por lo que será la realización del Mundial sub 20.

Por esto, el recinto en donde la Universidad de Chile hará de local ante Alianza Lima será en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, reducto que ya ha visto a la U competir internacionalmente.

Los números de la U jugando en Coquimbo torneos internacionales

La Universidad de Chile ha disputado dos encuentros en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la que tan solo en uno de ellos fue local y tuvo un positivo resultado.

La U jugando en Coquimbo ante Aurora en el 2009 | Foto: Photosport

El 4 de marzo del 2009, la Universidad de Chile se enfrentó al Aurora de Bolivia por la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores por el grupo 7, en el que los ‘Azules’ se impusieron por 3-0 con goles de Manuel Iurra, Manuel Villalobos y José Rojas.

El segundo y último encuentro en el recinto de la cuarta región fue un año después, en donde el ‘Romántico Viajero’ fue visitante en su enfrentamiento ante la Universidad Católica en la fase de grupos por la Copa Libertadores del 2010.

¿El resultado? la U igualó a dos tantos ante los ‘Cruzados’ con los goles de Juan Manuel Olivera y Edson Puch. De esta forma, la U en Coquimbo ha sumado una victoria, un empate y no conoce de derrotas.

De esta forma, en la Universidad de Chile hay mucho optimismo para lo que será su duelo ante Alianza Lima, en el que los ‘Azules’ esperan poder conseguir la clasificación a semifinales.