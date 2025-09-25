Universidad de Chile tiene todo en sus manos para seguir haciendo historia en esta Copa Sudamericana, en donde el ‘Romántico Viajero’ buscará meterse en la ronda de los cuatro mejores de esta competencia, en la que para eso, debe dejar en el camino a Alianza Lima.

En la previa a este duelo, mucho revuelo ha generado lo que ha sido el comportamiento de Alianza Lima y toda la prensa de dicho país, la que ha sido bastante dramática a lo que ha sido su estancia en la cuarta región.

Las quejas son inumerables por parte del conjunto peruano previo a esta importante llave ante la Universidad de Chile, en la que incluso habrían puesto una denuncia en CONMEBOL por actitud hostil.

En la U responden con todo al club peruano

Sobre esta situación, previo a este importante duelo el abogado de la Universidad de Chile, José Ramón Correa conversó brevemente en el programa ‘Cavigol Contigo’ en Youtube y fue consultado sobre las constantes quejas del club peruano previo a este duelo, en la que no se guardó nada con su respuesta.

La U y Alianza Lima definirán al último clasificado a semifinales | Foto: Photosport

“¿Por qué nos atacan? porque somos grandes y nos tienen miedo, si no fuéramos grandes y no nos tuvieran miedo, no nos atacaría nadie”, declaró.

Ahora ya todo esta preparado y se definirá en cancha al último semifinalista de la Copa Sudamericana, en la que Univerisdad de Chile y Alianza Lima se enfrentarán en esta jornada a partir de las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.