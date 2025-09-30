En esta jornada, desde la ANFP se dio a conocer la programación para la fecha 24 y 25 del fútbol chileno, la que ha generado varias sorpresas y ha dado mucho que hablar.

Dentro de lo que fueron estas programaciones, en la Universidad de Chile en donde no hay mucho conformismo y esto debido al calendario que le quedan a los ‘Azules’, teniendo en consideración su participación en la Copa Sudamericana.

En primera instancia, la gran problemática era la realización del Clásico Universitario ante la Universidad Católica, el que según calendario, calza entre medio de los dos partidos de la U por la Copa Sudamericana ante Lanús, lo que significaba un importante problema.

Desde la ANFP decidieron programar este duelo para el 26 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Claro Arena, algo que sin duda aproblema al cronograma azul, considerando lo que será su etapa decisiva en las semifinales del torneo continental.

Cuando se pensaba que este iba a ser el único inconveniente, esta doble programación también le dejó un nuevo problema a la Universidad de Chile, el que sin duda le hará tener un nuevo enfrentamiento con la ANFP.

El nuevo problema que le da la ANFP a la U

La programación del partido ante Palestino por la fecha 24, que fue pactada para el 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura le da un nuevo dolor de cabeza a Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile.

¿La razón? los ‘Azules’ volverán a los entrenamientos el próximo lunes 6 de octubre tras su semana de vacaciones, misma fecha en la que están citados los jugadores de la U convocados a la Selección Chilena, en su duelo ante Perú.

Este duelo ante la escuadra del ‘Rímac’ está estipulada para el viernes 10 de octubre, en horario y recinto por confirmar, por lo que previo a ese partido, en la U no podrán contar con tres hombres claves: Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Assadi.

Pero sin duda que el gran problema para el ‘Romántico Viajero’, es que antes del partido entre la U y Palestino, el DT azul tan solo podría contar con su seleccionados dos días antes de este partido, con pocos entrenamientos junto a sus compañeros, pensando en la recta final de esta temporada.

Además, desde la U deben analizar como llegan desde lo físico tras lo que será este partido, dependiendo el minutaje que puedan tener en este duelo amistoso ante Perú y así, ver si pueden ser considerados para el duelo ante Palestino.

Esta situación sin duda que aqueja a la Universidad de Chile, ya que jugadores importantes de su plantilla no estarán en los primeros trabajos del equipo pensando en los próximos duelos a nivel nacional e internacional.