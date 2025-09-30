Universidad de Chile sufrió un duro revés: la ANFP ratificó cuándo tendrá que jugar el Clásico Universitario ante Universidad Católica. Ello le generará un importante problema al cuadro laico.

A través de su página web, el ente regidor del fútbol nacional detalló que dicho encuentro se disputará el domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas. ¿En qué afecta ello a los azules?

La respuesta es concreta: no podrá reprogramar el compromiso a pesar de su participación en las semifinales de Copa Sudamericana. El porqué está establecido en las propias bases del certamen local.

“El club podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional“, indica la norma.

De esta manera, Universidad de Chile solo puede apelar a la buena voluntad de su clásico rival para no tener que jugar en pleno desarrollo de las semifinales de Copa Sudamericana contra Lanús.

El duelo de ida entre azules y granates está pactado para el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en Santiago. Por su parte, la revancha está fijada para el jueves 30 de octubre, en el mismo horario, en Buenos Aires.

Universidad de Chile se medirá ante Universidad Católica en la fecha 25 de la Liga de Primera. (Créditos: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Universidad Católica

El fixture oficial de la ANFP detalla que el Clásico Universitario se realizará el domingo 26 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Claro Arena. Será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera.