Universidad de Chile sigue masticando lo que fue su dura eliminación dentro de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante Lanús y se despidieron de su sueño de decir presente en la final de dicho torneo.

En el mundo azul hay mucha frustración tras lo que fue el polémico arbitraje del juez venezolano, Alexis Herrera, quien fue clave para la clasificación del conjunto argentino con sus cobros.

En la Univerisdad de Chile buscan dar vuelta la página rápidamente de lo que fue esta eliminación y poner el foco en lo que es el cierre del torneo, en la que luchará por su cupo al Chile 2.

Dentro de esta jornada el conjunto ‘Laico’ arribó a suelo nacional y rápidamente emprendió viaje al Centro Deportivo Azul, para comenzar a preparar su duelo ante Huachipato por el torneo nacional.

En su llegada al recinto de La Cisterna, el hincha de la Universidad de Chile le entregó una gran sorpresa al plantel azul, en la que le hicieron un tremendo recibimiento en las afueras del CDA, agradeciendo al equipo por su actuación internacional.

Los jugadores agradecen al hincha de la U

A pesar de que la pena está a flor de piel en el plantel azul, varios jugadores de la Universidad de Chile ocuparon sus redes sociales para agradecer la incondicionalidad del hincha de la U y el recimibiento que tuvieron a pesar de la eliminación.

El plantel azul agradeció a sus hinchas | Foto: Photosport

Jugadores como Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Gabriel Castellón, Matías Sepúlveda y Leandro Fernández fueron uno de los tantos que ocuparon sus redes para agradecer al pueblo azul.

Ahora el plantel que comanda Gustavo Álvarez se alista para lo que será su próximo desafío dentro del torneo nacional, en donde deberá verse las caras ante Huachipato en un duelo clave por la lucha al Chile 2.

Las reacciones del plantel azul en sus redes