Universidad de Chile se despidió de la Copa Sudamericana de la forma más polémica posible, en la que tras un papelón por parte del arbitraje del venezolano Alexis Herrera, los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante Lanús y le dicen adiós al sueño continental.

Tras el desastre del juez venezolano en este partido, los ánimos quedaron bastante caldeados por parte de la Univerisdad de Chile al finalizar el compromiso, donde la frustración tras ser notoriamente perjudicados afloró en cada uno de los jugadores.

Así quedó demostrado de forma inmediata tras lo que fue la culminación de este duelo, en la que Herrera dio por ganador a los argentinos y tras eso, los jugadores de la U fueron rápidamente a increpar a los jugadores del conjunto ‘Granate’.

Dentro de lo que fue esta polémica, que tuvo empujones por parte de ambos equipos, el juez venezolano le puso la guinda a la torta tras lo que fue su desempeño y le sacó la tarjeta roja a un jugador de la Universidad de Chile.

Herrera expulsó a Zaldivia

El juez venezolano tras lo que fue este enfrenamiento entre chilenos y argentinos, le sacó la roja directa al defensor de la Univerisdad de Chile, Matías Zaldivia, amonestación que no quedó registrada en televisión.

Herrera epxulsó a Zaldivia | Foto: Getty Images

De esta forma, en la Univerisdad de Chile claramente no quedaron para nada satisfechos por lo que fue el desempeño de este juez venezolano, que fue determinante en la serie para que Lanús eliminará a la U en la Copa Sudamericana.

Ahora, el zaguero de la U deberá esperar por lo que será su sanción tras la tarjeta roja, en la que podría perderse más de un partido tras esta expulsión, todo esto dependiendo de lo que diga el informe de Alexis Herrera.