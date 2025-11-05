Universidad de Chile se alista para lo que será un duelo muy importante dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se verán las caras ante Everton de Viña del Mar con el gran objetivo de poder sumar los tres puntos en lo que es su lucha por los puestos de competencias internacionales.

Por esto, en las últimas horas el volante azul, Marcelo Díaz habló con la prensa y fue consultado a lo que ha sido el segundo semestre del ‘Romántico Viajero’, en la que indicó que a pesar del flojo desempeño en el torneo nacional, señala que han tenido un gran año.

“El segundo semestre que ha hecho el club ha sido muy bueno, estuvimos compitiendo hasta una semana en dos frentes muy importantes, claramente en el campeonato hemos dejado de lado puntos muy importantes que hoy necesitamos, pero aún así creo que en Copa Sudamericana y Libertadores lo hicimos de buena forma, es muy injusto pensar solamente en el resultado final, cuando el proceso ha sido muy largo y bonito”, parte señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el ‘Carepato’ sabe que en el torneo tuvieron un importante bajón, el que hoy los tiene peligrando con lo que puede ser una clasificación a las competencias internacionales para lo que es el 2026, por lo que el duelo ante Everton se torna crucial.

Díaz habló con todo en la U | Foto: Photosport

“Lamentablemente para todos el resultado final importa y hoy estamos al debe en el Campeonato Nacional y tenemos que empezar a sumar, mañana (hoy) es una linda instancia para poder volver a sumar los tres puntos”, remarcó.

Díaz y su autocrítica en el torneo nacional

Finalmente, Díaz vuelve a reconocer lo que ha sido el bajo puntaje que ha logrado la U en este segundo semestre de la competencia nacional, en donde por aquello el equipo buscará retomar su gran nivel en esta recta final y poder lograr un cupo a la Copa Libertadores.

“Son pocos puntos en el Campeonato Nacional y yo lo tengo claro, soy el máximo responsable de este plantel, me tengo que hacer cargo y nos tenemos que hacer cargo, no hemos sido lo que han esperado“, cerró.