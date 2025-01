No han sido semanas fáciles para el presidente de Azul Azul, Michael Clark, tras las acusaciones de la Comisión del Mercado Financiero de irregularidades en la adquisición del 90% del Fondo de Inversión Privado, Tactical Sport, quien rige el 63% de los destinos del Club Deportivo, Universidad de Chile.

Pero, para ir entendiendo un tema que es complejo, pero de sumo interés por los hinchas de la U, puntualmente por los temores que genera en el ambiente y saber quién dirige a su querido club, lo concreto es que en las últimas horas, hubo una defensa para el empresario.

Se trata del abogado, Carlos Peña, quien a través de un informe, salió al paso de los cuestionamientos de la CMF a Clark y con argumentos, le lanzó un verdadero salvavidas al presidente de los azules.

En un documento al que Biobío tuvo acceso, el rector de la Universidad Diego Portales, explica que – si bien el porcentaje restante no fue adquirido a través de una Oferta Pública de Acciones como muchos reclaman – el procedimiento no es ilícito por decirlo de alguna manera.

“La operación no supone en modo alguno derechos potestativos, ya que Antumalal (la sociedad de Clark que compró las cuotas del FIP Tactical Sport) no adquirió, en modo alguno, ni de manera directa ni indirecta acciones de Azul Azul, por lo que las normas que regulan las OPA no resultan aplicables“, señala Peña en sus palabras.

Para no ahondar más en términos complejos, solo finalizar que el experto señaló que “(esto es) un mal entendido acerca de la índole de lo que es un fondo de inversión privado”, concluyó Peña en su documento.

Accionistas se querellan contra Michael Clark

Durante el viernes, se conoció de la querella que interpusieron Daniel y Eduardo Shapira, segundos máximos accionistas de Azul Azul con el 21,4%, donde incluso dan cuenta que Sartor quiso prendar a la concesionaria.

El actual presidente azul se defendió diciendo que “en Chile, cualquier persona puede querellarse o denunciar a otra por lo que se le ocurra. Pero si luego se acredita que esa querella o denuncia es calumniosa, las personas que hicieron esa acusación falsa serán quienes cometieron un delito. Es así de simple”, cerró Clark.