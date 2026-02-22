Universidad de Chile en estos momentos está disputando un trascendental compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ enfrentan ante Deportes Limache en el duelo válido por la 4° fecha del torneo en el Estadio Nacional

El elenco de Francisco Meneghini ha tenido un primer tiempo bastante apretado, en donde iguala a un tanto ante el ‘Tomate Mecánico’, en donde se ha visto un rendimiento de menos a más en los locales.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no tan solo se hacen sentir en el recinto de Ñuñoa, sino que también en las diferentes redes sociales, en donde han ido opinando sobre este duelo.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira de los forofos azules por lo que ha sido su rendimiento, el que está en el ojo de huracán.

Ramírez: el apuntado por los hinchas de la U

Ramírez se llenó de críticas por el gol de Limache | Foto: Photosport

El jugador en cuestión es Nicolás Ramírez quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Universidad de Chile por lo que ha sido su bajo desempeño en la primera mitad.

“Bueno el pase de Meneses, pero Nico Ramirez cero intención, mal parado, displicente total”, indicó uno de los hinchas de la U.

“Yo no sé cómo no ven que Ramírez lo viene haciendo mal del primer partido y aún lo siguen poniendo”, señaló otro fanático.

Para la segunda mitad, Nicolás Ramírez y la Universidad de Chile buscarán mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento e ir por la victoria a pesar del complejo escenario.