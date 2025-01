Universidad de Chile comenzó la Copa Chile (donde defiende el título de campeón) goleando a Deportes Recoleta y donde uno de los goles fue marcado por el hoy lateral volante Matías Sepúlveda.

Justamente el ex Audax Italiano fue el encargado de atender a los medios de comunicación este viernes en el Centro Deportivo Azul, pero antes de hablar sobre su nueva posición en la cancha, fue consultado por la llegada del séptimo refuerzo de la U: Lucas Di Yorio.

“Todos los refuerzos vienen a aportar. Lo conocí en un par de partidos contra Everton. Le perdí el rastro, pero sé que es un buen jugador y que le va a dar mucho al plantel”, aseguró el zurdo.

Agregando que “el grupo está muy fuerte, la competencia interna hace que tengamos confianza para cada partido. Nuestro fuerte sabemos cuál es, tenemos la base del año pasado, los refuerzos llegan a aportar y a hacer la competencia más fuerte para la mejora de cada uno“.

En esa misma línea Sepulveda cree que “va a ser un lindo año. Hay muy buena competencia. Tener un buen plantel competitivo, hará mucho más fácil alcanzar los objetivos que nos propongamos”.

Matías Sepúlveda feliz con el fichaje de Di Yorio

Tucu Sepúlveda y su nuevo puesto

“Me siento muy cómodo porque la manera con la que trabaja el Profe nos deja muy clara las tareas a todos. En años anteriores también me tocó jugar por la banda, entonces no me complica”, cerró.