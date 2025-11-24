Universidad de Chile tuvo un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ lograron sumar tres puntos claves tras vencer por 1-0 a O’Higgins de Rancagua.

El solitario tanto de Maximiliano Guerrero le permitió a los dirigidos por Gustavo Álvarez lograr una victoria crucial pensando en lo que es la lucha por el Chile 2, en la que ahora tiene dos finales para seguir soñando con aquello.

A pesar de este buen triunfo, este partido le deja un tremendo dolor de cabeza al DT azul pensando en los próximos dos desafíos de la U en el torneo ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

Los ‘Azules’ tienen como misión poder conseguir los seis puntos que le restan para seguir soñando con el Chile 2 o quedarse con el Chile 3, en la que para estos dos duelos, Gustavo Álvarez perderá a jugadores claves.

El gran dolor de cabeza para Álvarez en la U

Hormazábal preocupa en la U | Foto: Photosport

El partido ante O’Higgins de Rancagua le dejó un tremendo problema a la Universidad de Chile, en la que el DT azul pierde a Matías Sepúlveda para el duelo ante Coquimbo Unido tras ver la tarjeta roja.

La otra ausencia casi segura es la del defensor, Fabián Hormazábal quien salió lesionado en la primera mitad y encendió todas las alarmas en la U pensando en lo que es su gran importancia en el equipo.

Finalmente, el otro jugador que también genera preocupación es el atacante Maximiliano Guerrero, quien también salió sustituido tras molestías físicas, las que serán analizadas por el cuerpo médico del club.

Los próximos días serán fundamentales para conocer de la situación de Hormazábal y Guerrero, quienes podrían sumarse a la baja de Matías Sepúlveda para el duelo ante Coquimbo Unido.

La única buena noticia que recibirá Gustavo Álvarez es la vuelta de Franco Calderón a la zaga tras cumplir su fecha de suspensión y estará disponible ante los ‘Piratas’.

En Síntesis…