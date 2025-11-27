Universidad de Chile ya comienza a pensar en lo que será su partido crucial dentro de la Liga de Primera ante Coquimbo Unido, en el que los ‘Azules’ se preparan con todo para sumar una victoria ante el campeón del fútbol chileno y así seguir soñando con el Chile 2.

Para este partido, el conjunto de Gustavo Álvarez trabaja con mucha atención para lo que será este desafío, en la que para este duelo posee una importante baja, la que se confirmó por completo en las últimas horas.

Se trata del hoy carrilero, Matías Sepúlveda, quien vio la tarjeta roja en el pasado duelo ante O’Higgins de Rancagua tras una doble tarjeta amarilla, sanción que lo imposibilita para el duelo ante los ‘Piratas’.

En las últimas horas, desde la ANFP compartieron el documento de resoluciones del Tribunal de Disciplina, en la que se confirmó la sanción para el ‘Tucu’, quien será una baja sensible para la U.

Se confirma al baja de Sepúlveda en la U | Foto: Photospot

El jugador de la Universidad de Chile recibió un partido de suspensión tras esta sanción, la que le permitirá reaparecer en la última fecha del torneo ante Deportes Iquique en el norte de nuestro país.

Su puesto ante Coquimbo Unido seguramente lo tomará el argentino Felipe Salomoni, quien desde su llegada al club ha cumplido una buena labor cuando le ha tocado reemplazar al ‘Tucu’.

Faúndez recibió dos fechas tras su pelotazo al árbitro

Dentro de este duelo entre ‘Azules’ y ‘Celestes’, también se vivió la expulsión del defensor de O’Higgins de Rancagua, Felipe Faúndez, quien vio la tarjeta roja tras su pelotazo al juez del partido Franco Jiménez.

Esta situación le costó muy caro al joven lateral de O’Higgins, ya que el Tribunal de Disciplina le dio dos fechas de castigo tras esta situación, por lo que se pierde lo que resta del torneo.