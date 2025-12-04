Universidad de Chile se prepara para lo que será un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez tienen la misión de conseguir una victoria y esperar que Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua no ganen para poder seguir soñando con el Chile 2 o aspirar al Chile 3.

Para este importante duelo ante los ‘Dragones Celestes’, el conjunto ‘Laico’ recibe una tremenda noticia para su entrenador, en la que volverá a contar con un jugador crucial.

Se trata del atacante Maximiliano Guerrero, quien dejó atrás sus problemas físicos que lo dejaron fuera del duelo ante Coquimbo Unido y hoy volvió a los entrenamientos junto a sus compañeros, en la que es opción ante Deportes Iquique.

Guerrero vuelve a ser opción en la U | Foto: Photosport

De esta manera, Gustavo Álvarez recupera a un importante jugador para este último duelo del año, en el que espera poder cerrar con una victoria y esperar que se le den los resultados para lograr un cupo a la Copa Libertadores.

Sepúlveda también vuelve en la U

La otra buena noticia la entrega Matías Sepúlveda, quien cumplió su partido de suspensión tras su expulsión ante O’Higgins de Rancagua y podrá ser opción también ante Deportes Iquique.

En Síntesis…