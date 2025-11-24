Universidad de Chile se impuso por la cuenta mínima ante O’Higgins en Rancagua gracias al gol de Maximiliano Guerrero, un triunfo clave para mantener viva la ilusión del Chile 2 y la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, pese al resultado positivo, el desempeño del equipo dejó a varios hinchas insatisfechos. La falta de generación de juego, la lentitud en la creación de oportunidades y ciertas falencias defensivas fueron motivos de preocupación.

Matías Sepúlveda hace enojar a los hinchas de la U

El futbolista Matías Sepúlveda terminó siendo protagonista por motivos negativos: vio la tarjeta roja tras recibir doble amonestación en el segundo tiempo, dejando al Romántico Viajero con 10 hombres por más de 30 minutos.

La salida de Sepúlveda obligó a Gustavo Álvarez a reorganizar el equipo, replegando líneas y buscando mantener la ventaja mínima. Durante más de media hora, la U debió sobrevivir con un jugador menos, lo que puso a prueba la concentración y resistencia de los azules, aumentando la tensión en un tramo decisivo del partido.

Matías Sepúlveda no se salvó de las críticas de los hinchas azules tras la roja frente a O’Higgins | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

La expulsión de Sepúlveda también reavivó los recuerdos de los simpatizantes del Chuncho del fallido traspaso al Vitória de Brasil, negociación que nunca se concretó y que dejó al oriundo de Maipú con cierto sabor amargo sobre su proyección internacional.

Bajo ese contexto, la disconformidad de los hinchas se hizo eco inmediatamente en las redes sociales, donde el nombre de Sepúlveda se convirtió en tendencia y abrió el debate sobre su rendimiento y proyección.

Los comentarios de los hinchas de la U en contra de Tucu Sepúlveda: