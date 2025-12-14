Universidad de Chile sigue buscando a su nuevo goleador en el mercado de fichajes. Por ello, el cuadro estudiantil posó su atención sobre una figura extranjera que es codiciada por diversos clubes.

¿De quién se trata? Desde Uruguay avisaron que los azules irían por su incorporación, pero todo indica que se mantendrá en dichas tierras. Ese es el caso de Maximiliano Silvera.

Según detalló el periodista Martín Charquero en Punto Penal, en la dirigencia de Nacional de Montevideo están tranquilos: hay plena confianza en que contarán con el delantero de 28 años en la siguiente temporada.

He ahí la polémica… salió libre desde Peñarol tras no renovar su contrato. Una situación que no ha pasado desapercibida en el fútbol charrúa, menos en el elenco del que se despidió en los últimos días.

“En Nacional están convencidos que Maxi Silvera va a jugar con los tricolores. Se podrá anunciar después del 1/1/2026″, destacó el comunicador a través de su cuenta de X.

Maximiliano Silvera no jugaría en Universidad de Chile en 2026. (Foto: Club Peñarol)

Universidad de Chile lo tiene en carpeta: el 2025 de Maximiliano Silvera

Durante la reciente campaña, el atacante uruguayo disputó una totalidad de 50 encuentros con la camiseta aurinegra. En dichos compromisos, anotó 15 goles y entregó seis asistencias.

A la par de Universidad de Chile, el nombre de Maximiliano Silvera generó atracción en diversos equipos sudamericanos, tales como Rosario Central y América de Cali, entre otros.

