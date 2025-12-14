Arturo Vidal fue uno de los rostros del deporte que dijo presente este domingo en las Elecciones Presidenciales Chile 2025. El volante nacional llegó hasta su local de votación en medio de una alta expectación, donde fue abordado por la prensa para conocer sus impresiones sobre el proceso y el futuro del país.

Consultado por lo que espera del próximo presidente de Chile, el ‘King’ optó por la mesura y evitó entregar mayores definiciones políticas, dejando en claro que no quería revelar su preferencia: “Si te digo se va a saber más menos el voto. El voto es más privado”, comentó de entrada, marcando distancia con cualquier tipo de polémica.

Aun así, el volante de Colo Colo sí dejó un mensaje general respecto a sus deseos para el país una vez finalizado el proceso electoral: “Lo importante es que el presidente que salga que cumpla con lo que ha prometido para que el país siga creciendo”, agregó, apuntando a la necesidad de estabilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos en campaña.

Arturo Vidal llegó a su local de votación donde dejó varias declaraciones de todo tipo, tanto del presente del país por las elecciones como de la actualidad de Colo Colo (Foto: Captura)

“Sería muy importante que este país se haga más deporte, tengamos más deportistas. Es importante que el deporte sea algo muy fundamental en este país”, complementó.

Más allá de lo político, el mediocampista del ‘Cacique’ también se refirió al cariño que ha recibido por parte de la gente en los distintos lugares que ha visitado en los últimos días. El bicampeón de América se mostró sorprendido por las muestras de afecto que ha generado su presencia.

“Me sorprendió. Mucha gente hoy, ese es el cariño, no solo acá”, señaló Vidal en el local de votación, valorando el apoyo transversal que recibe a lo largo del país, incluso fuera del contexto futbolístico.

Finalmente, el referente de la Generación Dorada recordó su reciente paso por el extremo sur de Chile, donde vivió una experiencia similar. “Ayer estuve en Punta Arenas y era igual. Que se siga manteniendo este cariño siempre”, cerró Arturo Vidal, agradecido por el respaldo constante de la gente en cada rincón del país.

DATOS CLAVE

Arturo Vidal votó en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 y evitó revelar su preferencia para mantener la privacidad del voto.

El volante de Colo Colo pidió que el próximo presidente cumpla con lo prometido para que el país siga creciendo.