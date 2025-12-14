Arturo Vidal volvió a acudir a un local de San Joaquín para efectuar su voto en esta segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025. Tras emitir su sufragio y compartir con algunos hinchas, el ‘King’ dialogó algunos minutos con la prensa que lo esperaba en el lugar.

Allí, el mediocampista de 38 años aclaró su futuro en Colo Colo tras protagonizar una fuerte polémica con el técnico Fernando Ortiz, quien no habría dudado en rayarle la cancha al ‘King’. Esto en medio de rumores de un posible interés de Rosario Central.

Vidal aseguró que se quedará en Colo Colo y cumplirá el año de contrato que le queda en Pedrero: “Sigo un año más, tengo contrato, así que feliz. Disfrutando las vacaciones, cumpliendo algunas cosas que tengo que hacer. Ahora estoy sólo pensando en descansar y volver con todo el 3 de enero”, afirmó el capitán albo.

Asimismo, el bicampeón de América le dejó un mensaje a todos los hinchas colocolinos, en medio de las críticas que recibió esta temporada por algunas declaraciones. “Todo bien, hay Arturo Vidal para rato, para eso está el presidente, ellos deciden”, cerró.

De esta forma, Vidal se quedará una temporada más en el Monumental y habrá que esperar si el jugador logra doblarle la mano al técnico Ortiz, quien no consideró al ‘King’ en el último tramo de la temporada y lo dejó relegado al banco de suplentes.

Datos clave…