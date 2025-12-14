Este domingo 14 de diciembre se está llevando a cabo la segunda vuelta presidencial en nuestro país, donde los chilenos votan por quién será el próximo presidente de la república. El mundo del fútbol no está exento de aquello y Arturo Vidal de Colo Colo hizo valer su deber cívico.

El King llegó a su local de votación en la comuna de San Joaquín pasado el mediodía, donde le llevó comida a los vocales de mesa, recibió todo el cariño de los asistentes y también se encontró con la prensa.

Tras emitir su voto, el volante de 38 años fue consultado por lo ocurrido en el Cacique esta última semana, donde se confirmó la salida de cuatro jugadores que terminaban contrato, entre ellos Mauricio Isla.

En esa línea, el bicampeón de América lamentó la situación del Huaso, disparando con la decisión que tomaron en Blanco y Negro de no renovarle su contrato.

“Claro que duele, cuando es un jugador tan importante para Chile, no solo para Colo Colo, por todo lo que ha dado, dos Copa América, hemos estado juntos en Europa que no es fácil”, comenzó respondiendo Vidal.

“Pero él terminaba contrato, hemos hablado mucho este último, yo sé que donde vaya le va a ir muy bien. Pero acá pocas veces se respeta o se les saca provecho a los jugadores que han hecho trayectorias increíbles y que no muchas veces se ha dado acá en Chile”, agregó haciendo sus descargos.

Arturo Vidal lamentó la salida de Mauricio Isla de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Respecto a los otros nombres, como Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas, también tuvo palabras.

“Sí varios. Todo eso duele, el equipo lo sufre, claramente la gente de repente pide más, la prensa, pero jugadores son muy importante, no solamente en la cancha, sino que afuera son importantes. El año pasado teníamos un equipazo, se fueron jugadores muy importantes, este año lo sufrimos y todos saben cómo nos fue“, puntualizó.

“Entonces duele. Ojalá les vaya muy bien donde vayan, porque son profesionales increíbles y como personas mucho mejor”, completó el ex Barcelona.

Cabe recordar que el plantel de Colo Colo se encuentra de vacaciones tras el cierre de la Liga de Primera. Mientras que el inicio de la pretemporada está agendado para el sábado 3 de enero del 2026.

En síntesis