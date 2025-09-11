Universidad de Chile y Alianza Lima disputarán una importante llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ esperan poder seguir con su buen nivel internacional y meterse en la fase de los cuatro mejores del torneo.

Previo a esta llave, el volante de Alianza Lima Fernando Gaibor habló con el programa ‘Enfocados’ en Youtube y se refirió a lo que será su duelo ante la Universidad de Chile, el que sabe que será un desafío muy importante para el equipo peruano y en el que esperan estar a la altura.

“Estamos preparados para la batalla, estamos ahí mentalizados e ilusionados con esa etapa, lo que se ha vivido este año no se da hace mucho tiempo y eso despierta expectativa en el hincha y la gente que está en el club, eso es motivación y compromiso para nosotros, de poder seguir escribiendo esta historia con este equipo”, parte señalando Gaibor.

En esa línea, el jugador del conjunto peruano advierte de que deberán tener mucho cuidado para lo que será su partido ante la Universidad de Chile debido a la peligrosidad de sus jugadores, pero también deja el aviso de que Alianza Lima llega con un gran nivel y ánimo para disputar esta importante llave.

Díaz recibe elogios por parte de Gaibor | Foto: Photosport

“Vamos a tener que tomar ciertas precauciones, en líneas generales, nosotros estamos muy fuertes y no se les va a hacer tan fácil a ellos, nosotros tenemos que meterle candela e ir por el resultado, estamos en esa racha y hay que aprovechar. En el primer partido hay que dar el golpe”, explica.

Gaibor destaca a Marcelo Díaz

Finalmente, Gaibor tuvo especiales palabras para el volante y capitán de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz, a quien ya conoce desde el fútbol argentino y señaló de la gran jerarquía que posee el ‘Carepato’, el que con su experiencia aporta en demasía para la U.

“Es un equipo duro, yo he tenido la suerte de enfrentarlos varias veces en torneos internacionales, a Díaz también lo enfrenté en Argentina cuando él estaba en Racing y es galáctico también”, cerró.