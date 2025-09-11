Universidad de Chile y Alianza Lima ya empiezan a palpitar lo que será su duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos buscarán su anhelada clasificación a la próxima ronda, la que los permita acercarse a este título continental.

En las últimas horas, el portero del conjunto peruano, Guillermo Viscarra conversó con la prensa y comentó lo que son los desafíos que se avecinan con Alianza Lima, en la que muestra su alegría haber conseguido el repechaje con Bolivia, pero ahora el foco está con su club.

“Estoy con mucha alegría por cumplir con el objetivo y ahora solo me queda enfocarme en Alianza Lima para los partidos que se nos vienen. Ya habrá tiempo para evaluar a los rivales que nos toque en el repechaje. Realmente ha sido una enorme alegría para el país, que tanto lo necesitaba”, partió señalando Viscarra.

Palpitando lo que será esta llave con la U, el guardameta de los ‘Íntimos’ indica que es muy claro de los desafíos que se le apróximan, en la que avisa que se prepararán con todo para llegar de la mejor forma y seguir escalando en la competición.

Viscarra tiene toda la fe con Alianza Lima ante la U | Foto: Getty Images

“Ahora se vienen cosas muy lindas con Alianza, realmente estamos muy bien concentrados porque queremos seguir haciendo bien las cosas en la Sudamericana y en el torneo local. Por ello, tenemos que cambiar el chip rápidamente”, explicó.

Concluyendo, Viscarra sabe que la llave ante la Universidad de Chile será muy dura para su equipo y por esto, deberán prestar la mayor atención posible a todos los detalles de esta serie, los que sin duda pueden ser cruciales para conseguir una clasificación a semifinales.

“Tenemos un partido lindo ante la Universidad de Chile e intentaremos hacer bien las cosas como lo venimos haciendo. Acá tenemos que ir paso a paso”, cerró.