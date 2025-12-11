Universidad de Chile ya se olvida de lo que fue la temporada 2025 y pone el foco en lo que será el 2026, en donde los azules esperan cumplir sus objetivos trazados para dicho año a nivel nacional e internacional.

Por esto, desde romántico viajero ya trabajan en lo que es la estructuración de su plantel para el próximo año, en donde la gran duda está en lo que es el nuevo entrenador para el equipo ante la inminente salida de Gustavo Álvarez.

Considerando lo que será el próximo año, en las últimas horas, un importante jugador de la Universidad de Chile dejó un importante mensaje sobre lo que fue la temporada 2025, en donde dentro de este, dejó a los hinchas de la U con el corazón en la mano por su texto por lo que puede ser su futuro.

Se trata del atacante Maximiliano Guerrero, quien en las últimas horas en su cuenta Instagram dejó un mensaje de lo que fue su temporada y dio luces de lo que puede ser su 2026, en el que parece no estar completamente confirmado en la U.

Guerrero y su mensaje en la U | Foto: Photosport

“Feliz de terminar el año de esta forma, fue un año difícil en lo personal, pero siempre luche para estar al 100 por el equipo, el trabajo duro siempre paga. TODO PASA POR ALGO”. declaró.

Estos dichos sin duda han instaurado un importante tema dentro del hincha de la Universidad de Chile, quienes empiezan a preocuparse por lo que podría ser la partida del ‘Maxi’ pensando en el 2026.

En Síntesis…