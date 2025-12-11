Universidad de Chile ya empieza a planificar lo que será la temporada 2026, en donde los ‘Azules’ ya analizan la continuidad de algunos jugadores y la llegada de otros pensando en lo que es el próximo año.

Ante esta situación, en las últimas horas se ha conocido una importante información sobre el futuro de uno de los jugadores de la U, quien parece estar viviendo sus últimos días con la camiseta azul.

Se trata del portero Cristopher Toselli, quien podría estar muy cercano de poder salir del club en el próximo mercado, en la que pensando en el 2026, su continuidad en la U era toda una interrogante.

Dentro de este mismo escenario, hay un club del fútbol chileno que se empieza a mover en el mercado y que busca sacar a Toselli de la Universidad de Chile para la próxima temporada: Deportes La Serena.

Toselli podría seguir su carrera en La Serena | Foto: Photosport

Esta información fue entregada por el medio ‘Mi Radio’, en la que señaló que el club ‘Papayero’ estaría tras los pasos del hoy portero de la Universidad de Chile.

“Según información recabada por Mi Radio, el arquero habría sido contactado por la administración del cuadro papayero y no ve con malos ojos venir a la región”, señalaron.

Por esto, los próximos días podrían ser muy importantes para conocer que será del futuro de Cristopher Toselli, en la que su estadía en la Universidad de Chile parece llegar a su final y deberá ver opciones para seguir con su carrera.

En Síntesis…