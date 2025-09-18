El 18 de septiembre de 1980 entró en la historia de La Roja. A pesar de que dicha fecha no pasa desapercibida en el país, Sandrino Castec le agregó un condimento especial: su mítico gol de chilena ante Argentina.

En un amistoso disputado en Mendoza, el recordado delantero de Universidad de Chile le ganó a todos en el área y concretó la acrobática maniobra. Fue el 2-2 final de dicho duelo en el vecino país.

A 45 años de tal episodio, el legendario atacante no está en este plano: falleció el 11 de diciembre de 2024. Eso no impide que su tanto permanezca en el recuerdo de todos los chilenos.

Y cómo no, tampoco es olvidado por su hijo, que lleva el mismo nombre. Para él, si su padre hubiese estado con vida en la actualidad, rememoraría su hazaña en territorio trasandino.

“Estábamos hablando el otro día con mi mamá porque seguramente se iba a recordar su gol que hizo en los 80 ante Argentina, así que es un 18 un poco melancólico“, detalló Sandrino (hijo) en conversación con BOLAVIP Chile.

El golazo de chilena de Sandrino Castec el 18 de septiembre de 1980.

18 de septiembre: el día de Sandrino Castec

En dicha línea, el hijo del fallecido seleccionado nacional relució toda su emoción y reflexionó sobre el luto que atraviesa hasta el día de hoy. La tristeza sigue invadiendo su corazón.

“La pena se mantiene, pero uno la empieza a sobrellevar de a poco. Obviamente mi mamá es distinta y ha vivido un luto totalmente distinto al mío, pero hemos estado juntos y la hemos sabido sobrellevar súper bien”, lanzó.

“Aparte que igual el apoyo de la familia, amistades, en ese sentido se han dejado sentir mucho. Y no solamente familia cercana y amigos cercanos, sino amigos de mi papá también“, cerró.