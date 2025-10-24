Universidad de Chile sigue con vida en la Copa CONMEBOL Sudamericana tras el agónico empate ante Lanús en la ida de las semifinales, donde los azules tuvieron que remontar un 0-2 en contra para igualar en el último suspiro del partido.

Uno que estuvo presente en la cancha del Estadio Nacional comentando el partido para ESPN Chile fue Diego Rivarola, histórico ex goleador de los azules quien dio su impresión sobre lo sucedido en el principal recinto deportivo del país.

Para ‘Gokú’ “El primer gol marca el rumbo del partido. Lo acomoda a Lanús a su estilo de juego, entonces a partir de un error se meten en el partido”, dijo en primera instancia sobre el error en la defensa que desacomodó a los azules en la primera mitad.

Di Yorio marcó el 1-2 transitorio de la U. | Foto: Photosport

Rivarola aplaude los cambios de Gustavo Álvarez que le dieron otra cara al equipo: “La U se empieza a sentir incómoda porque tenía el balón con poca profundidad, que no sirve de mucho. En el segundo tiempo cambia desde los cambios y la necesidad, fueron muy positivos”.

En esa línea, cree que Lucas di Yorio fue fundamental para la remontada, agregando que “El gol de Di Yorio fue fundamental, y en el minuto que fue también. Más allá del resultado, la U fue más que Lanús. Si no salía el primer gol, yo creo que la U ganaba este partido y ese es el sabor amargo que se tiene dentro de la alegría por haber conseguido el empate”.

Lo cierto es que la U sigue ilusionada con poder meterse a la final de la Copa Sudamericana 2025, pero ahora tendrá que ir a Buenos Aires donde tendrá a todo el público en contra para tratar de meterse en la gran final del torneo.

Lanús vs. Universidad de Chile: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso por la vuelta de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 se disputará el jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde en el estadio de Lanús.