Universidad de Chile no pudo salir del empate ante Coquimbo Unido el día de ayer y firmó un 1-1 que no le sirve mucho en sus pretensiones de instalarse en la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Como si eso fuera poco, también está presente la incertidumbre por el futuro de Gustavo Álvarez, quien el lunes anunció que no seguiría en el cuadro azul para la próxima temporada y ayer encontró respuesta en el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

¿Más problemas? En el día de ayer -probablemente- la U sumó su primer gran problema de cara a la temporada 2026 por el comportamiento de sus hinchas, quienes no se portaron bien en las tribunas del Estadio Santa Laura.

La U nuevamente sufre por sus hinchas. | Foto: Photosport

Lienzos en contra de Azul Azul y pirotécnica marcaron la jornada: el juez del compromiso tuvo que parar el partido en dos oportunidades por el excesivo uso de fuegos artificiales y bengalas arrojadas al campo de juego.

¿Algo más? Alejandro Camargo, jugador de Coquimbo Unido, recibió un proyectil en su mano y fue advertido por el árbitro, por lo que seguramente será informado y sumaría otro ítem negativo para el cuadro azul.

Ahora solo queda esperar el informe arbitral y después una muy posible sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el cual podría condenar a los azules a arrancar la temporada 2026 sin público en las tribunas.

En síntesis

