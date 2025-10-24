Universidad de Chile caminó por la cornisa el día de ayer ante Lanús por la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde alcanzó a estar 0-2 en el marcador y parecía que podía caer una fea goleada.

Afortunadamente para los azules, nada de eso sucedió y con goles de Lucas di Yorio y Charles Aránguiz, logró empatar un compromiso bravo e igualó la serie de cara a la revancha la próxima semana en Buenos Aires.

Fue precisamente el gol de Aránguiz desde los doce pasos el que ha generado un mar de lágrimas al otro lado de la cordillera, donde alegan que hubo foul previo a la mano, situación que no es tal, pero de algo se tienen que agarrar para alegar que hubo un ‘robo’.

Daronco se mantuvo firme en su decisión. | Foto: Photosport

El que estuvo atento al compromiso fue nada más ni nada menos que Sergio ‘Kun’ Agüero, quien asegura en ESPN Argentina que el empate terminó siendo justo: “Pero bueno, nada. Es así el fútbol. Estadísticamente la U podía haber hecho dos goles y a Lanús se le escapa en la última”, dijo.

Sobre la polémica jugada en el cierre del partido, el Kun cree que no hubo foul previo: “Parece que no. A veces cobran, por ahí eso hace que la gente y los jugadores siempre protesten, les cuesta entender en qué momento es penal y en qué momento no es penal”.

Más allá de la polémica que se generó en Argentina por la jugada puntual, lo cierto es que la U y Lanús repartieron puntos y todo se decidirá en Buenos Aires donde quedará sellado al segundo finalista de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se juega la revancha?

El jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde, Universidad de Chile saltará a la cancha de Lanús para enfrentar al cuadro argentino, compromiso valido por la vuelta de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.