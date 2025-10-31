Universidad de Chile sufrió una polémica eliminación dentro de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante Lanús en Argentina en un partido que contó con un arbitraje para el olvido por parte de Alexis Herrera.

El ambiente dentro del plantel de la U sin duda que no es el de los mejores, teniendo en consideración lo que fue este arbitraje del juez venezolano, que sin duda fue influyente para la clasificación de los argentinos ante el ‘Romántico Viajero’ con sus polémicos cobros.

Respecto a este tema, el portero azul Gabriel Castellón rompió el silencio sobre lo que fue esta situación y en su cuenta de Instagram se desahogó tras la eliminación de la Universidad de Chile, dejando un mensaje sin filtro por lo que fue el arbitraje.

“Un sabor amargo por la eliminación, decisiones injustas, aún así la peleamos y nos entregamos al 100% en cada momento“, declaró.

Castellón no se guardó nada | Foto: Photosport

Finalmente, Castellón busca dar rápidamente vuelta la página de lo que fue esta eliminación y enfocarse en lo que es el cierre de la temporada para la Unviersidad de Chile, en la que hoy tiene como gran objetivo el Chile 2.

“Seguiremos dándolo todo para seguir agrandando la historia de la Universidad de Chile”, cerró.