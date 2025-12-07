Universidad de Chile finalizó su temporada 2025. Luego de vencer a Deportes Iquique, el conjunto estudiantil le dijo adiós a una campaña que no llenó el paladar de muchos hinchas.

Uno de ellos, José “Pepe” Ormazábal. El histórico relator azul conversó con BOLAVIP Chile y desde ya se orientó hacia el libro de pases: perdió la paciencia con un jugador.

Para él, además de tener que ir por un goleador de jerarquía, la directiva universitaria debe ir por un portero que se imponga sobre Gabriel Castellón. Es uno de sus principales deseos.

“En la delantera hay que hacer un cambio total. Pescar la escoba y barrer nomás, porque los delanteros de la U no tuvieron jamás la jerarquía que uno esperaba“, comenzó señalando.

En dicha línea, el fanático azul agregó: “Insisto, creo que en el bloque defensivo hay que con urgencia traer un portero. Un arquero de nivel, que mande a la banca a (Gabriel) Castellón“.

Gabriel Castellón no llena el paladar del mítico relator de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El cierre de 2025 para Universidad de Chile

Finalmente, Pepe Ormazábal cuestionó duramente lo hecho por Gustavo Álvarez en la reciente campaña. Para él, es el principal responsable de cómo terminó el año para la institución.

“El cuadro azul en el torneo nacional fue un fracaso. El único responsable del fracaso se llama Gustavo Álvarez. Un técnico que le cerró la puerta al equipo faltando dos fechas antes del término del campeonato”, cerró.

En resumen: