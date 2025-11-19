Universidad de Chile encontró en esta temporada 2025 a un buen goleador como Lucas Di Yorio, quien pese a la buena cantidad de goles que ha hecho en el año sufrió con la crítica cuando pasaba por rachas en donde no anotaba.

En el último tiempo, el cuadro azul ha tenido que batallar con el puesto y lo sintió en la temporada 2024, donde posiblemente con un goleador más regular se hubiese quedado con el título que a la postre quedó para Colo Colo.

En esa línea, fue Gonzalo Fouillioux quien elogió a un delantero que la está rompiendo en el fútbol chileno y que tuvo un brillante paso por Universidad de Chile, pero en una época donde los azules no veían una.

Larrivey fue la figura del ‘Conce’. | Foto: Photosport

“Futbolísticamente hablando, el dejar ir a Joaquín Larrivey, es uno de los errores más grandes en la historia de Azul Azul. Había hecho 43 goles en dos años. Quizás cuántos tantos habrían anotado en un periodo más largo”, dijo el comunicador en su cuenta personal de X.

Para tener en cuenta, Joaquín Larrivey fue la gran figura de Deportes Concepción el día de ayer en la liguilla de la Primera B, donde anotó dos goles en apenas 5 minutos para darle el triunfo a su equipo sobre Deportes Antofagasta.

Más allá del ‘qué hubiese sido’, lo cierto es que pese a su edad, Joaquín Larrivey se mantiene más vigente que nunca y espera a fin de año concretar el anhelado ascenso de Deportes Concepción a primera.

En síntesis

Lucas Di Yorio es el goleador de Universidad de Chile en la temporada 2025.

Joaquín Larrivey anotó 43 goles en dos años durante su paso anterior por la U.