El capitán e ídolo de Universidad de Chile, Charles Aránguiz, se convirtió la noche del lunes en el flamante ganador de la Gala Crack 2025 de TNT Sports. El ‘Príncipe’, quien no asistió a la premiación en modo de protesta, se alzó con el galardón al mejor futbolista de la temporada del fútbol chileno.

Pese al consenso generalizado por elegir al puentealtino como el mejor del año, hubo voces que se decantaron por otras figuras del campeonato nacional. Fue el caso del histórico capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, quien prefirió elegir a una de las figuras del Coquimbo Unido campeón.

En conversación con TNT Sports, el exgoleador no tuvo reparos en alzar la figura de Diego ‘Mono’ Sánchez, figura descollante del elenco ‘Pirata’ que se convirtió en el arquero menos batido de la temporada.

Diego Sánchez fue elegido como el mejor del año por Iván Zamorano (Photosport).

Zamorano profundizó en su argumentación y destacó la figura del portero aurinegro: “Diego Sánchez se lo merece absolutamente, porque no es fácil ser campeón así, con un equipo humilde del norte de nuestro país”, señaló el ex capitán de la Roja, subrayando el peso específico del logro coquimbano.

Además, apuntó al trabajo colectivo que permitió la consagración del ‘Barbón’. “Aquí hay un mérito absoluto, primero de Esteban González, que hizo un trabajo extraordinario con su cuerpo técnico, y después del ‘Mono’ Sánchez por su jerarquía y liderazgo”, cerró el exReal Madrid, América, Inter y Colo Colo, entre otros.

