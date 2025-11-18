La Selección Chilena está en una especie de transición desde su eliminación en la Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, donde Nicolás Córdova prueba a nuevos jugadores y le da tiraje a los más jóvenes.

De manera paralela, la ANFP ya dijo que esperan tener para marzo al entrenador titular de La Roja, donde hay un nombre que genera el consenso tanto de la directiva como por parte de los hinchas: Manuel Pellegrini.

La realidad, eso sí, difiere del deseo: el entrenador chileno del Real Betis estaría cerca de estirar su vínculo con el cuadro español y poco a poco se empieza a caer la posibilidad de que dirija a La Roja en el corto plazo.

Coke Contreras quiere a Marcelo Gallardo como DT de La Roja. | Foto: Photosport

Uno que se olvida rápidamente del DT chileno es Jorge ‘Coke’ Contreras, histórico de la Selección Chilena quien pide pasar la página con el ingeniero: “Muchos piensan en Manuel Pellegrini, pero difícilmente venga”, dijo en diálogo con El Mercurio.

Contreras sorprende y postula a un DT que dirige en Sudamérica para hacerse cargo del combinado nacional: “Hay que mirar técnicos con rendimiento (…) si River sigue con esta campaña, hay uno interesante: Marcelo Gallardo”, recalcó.

Cabe mencionar que Gallardo no la está pasando bien en River Plate y, pese a que está renovado por todo el 2026, ya hay rumores de salida. Además, hace un par de años, el nombre del ‘Muñeco’ ya había estado en la órbita de la Selección Chilena.

En síntesis

La ANFP espera tener un entrenador titular para la Selección Chilena en marzo.

El nombre de Manuel Pellegrini genera consenso, pero su renovación con el Real Betis lo aleja.