Universidad de Chile en esta jornada tenía un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se veían las caras ante Deportes Limache en el Estadio Santa Laura y sumaron tres puntos vitales tras imponerse por 4-3.

Tras lo que fue este partido, el entrenador azul Gustavo Álvarez conversó con TNT Sports, en la que dejó su análisis de lo que fue este triunfo, partiendo por lo que fue el flojo comienzo del duelo por parte de sus dirigidos.

“Si analizamos el trámite arrancamos en desventaja por un desacople y luego por una distracción, pero sin perder de vista que en la primera jugada del partido ellos habían tenido una clara, entonces a partir del segundo gol el equipo mostró rebeldía, tuvimos algunas situaciones, pero también quedamos expuestos al contraataque”, parte señalando Álvarez.

Álvarez habla del triunfo azul | Foto: Photosport

Agregando, el DT azul indicó “consideramos en el segundo tiempo que había que ajustar el sistema y agregar una caracteristíca más de ataque. En el segundo tiempo me parece que el equipo a partir de la convicción, rebeldía y un gran esfuerzo, el sexto partido en 18 días es un gran esfuerzo, lograron dar vuelta el resultado”.

Álvarez y la clave del triunfo azul

El DT argentino dio la clave de lo que fue la remontada azul, en la que Maximiliano Guerrero fue un jugador importante para aquello con su ingreso, la que generó mucha mayor preocupación para la defensa rival.

“Esa era la idea, me pareció que teníamos que tener dos jugadores por banda y darle una característica más explosiva, al mismo tiempo eso podía provocar que retrocedan los extremos de ellos y no estar tan pendientes de las contras”, declara.

Concluyendo, Álvarez ya pone el foco para lo que será su próximo partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se jugarán un duelo clave en su lucha por el Chile 2 ante O’Higgins de Rancagua.

“Después de esta seguidilla ahora tenemos dos semanas para preparar una vez más un partido decisivo, como tantos de los que tuvimos en el año, ahora este pasa a ser el más importante“, cerró.