Universidad de Chile en estos momentos está disputando un trascendental compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ enfrentan ante Deportes Limache en el duelo válido por la 27° fecha del torneo en el Estadio Santa Laura.

El elenco de Gustavo Álvarez ha tenido un primer tiempo para el olvido, en donde la U cae ante Deportes Limache por 2-1 con los goles de Bastián Silva y Facundo Pons, mientras que el descuento azul es de Charles Aránguiz.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no tan solo se hacen sentir en el recinto de Independencia, sino que también en las diferentes redes sociales, en donde han ido opinando sobre este duelo.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira de los fanáticos azules por lo que ha sido su rendimiento, el que está en el ojo de huracán.

Calderón es el más apuntado en la U | Foto: Photosport

Se trata del jugador azul, Franco Calderón quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad de Chile por lo que ha sido su bajo desmepeño en la primera mitad.”

“Insisto, si analizamos bien Franco Calderón ha regalado el 50% de los goles que nos han hecho este año“, dijo uno de los hinchas.

“Muchos fracasos de este año pasan por directa responsabilidad de Calderon en jugadas“, declaró otro fanático.

Para la segunda mitad, Franco Calderón y la Universidad de Chile buscarán mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento e ir por la victoria a pesar del complejo escenario.