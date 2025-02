Siguen las reacciones en el mundo ligado a Universidad de Chile, luego de las declaraciones del técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, quien nuevamente salió al paso de los azules y los criticó por lo que él sostiene, fue una mala jugada de la U con el título conseguido por los albos en el 2024.

“Se intentó ensuciar por lo de que yo estuve en la cabina y di indicaciones, como si fuera mágico que el equipo ganó. Intentaron deslucirlo, poner nervioso… fueron al TAS como 16 veces y les fue mal“, dijo Almirón.

Ahora, fue el turno del legendario periodista, Héctor Tito Awad, quien conversó con BOLAVIP CHILE y lo primero que dijo, fue que al estratega albo le gusta generar este tipo de polémicas.

“La verdad es que me importa un huevo lo que opine Almirón. Siempre trata de buscar noticias, estar en la prensa con cosas que no son importantes para un técnico que es jugar bien al fútbol o ganar en buena lid y no con trampas”, sostuvo Awad.

Así mismo, lo comparó también con Gustavo Álvarez, de quien dice dignificar el trabajo de entrenador. “Almirón es contrario a Álvarez, quien trata de dignificar la profesión. Lo digo con todas sus letras, Almirón es un tramposo del fútbol. Es él quien está preocupado de nosotros, yo no estoy preocupado de él”, aseveró la voz de La Magia Azul.

Awad valora a Álvarez en la U

Siguiendo con los comentarios hacia el estratega albo, el comunicador añadió que “se hizo una ley por él en base a la trampa que hizo, eso está probado. Ahora, no significa que por eso fue campeón, pero insisto, siempre alega, se sale del rectángulo, en fin. Para mi, es un zorro viejo en el fútbol, pero sin conocerlo, como persona vale muy poco”, apuntó el periodista.

Es por eso, que volvió a rendirle honores al estratega azul. “Yo admiro a Álvarez, pero no solo como técnico, si no como persona, lo contrario a Almirón. Él no se preocupa de Almirón, él se preocupa de lo suyo, no alega cuando lo perjudican, no agranda las cosas cuando gana, etc. Para mi la mejor contratación que hizo la U, fue Gustavo Álvarez”, concluyó Tito Awad.

Awad valora a Álvarez en desmedro de Almirón (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El día domingo 23 de febrero a las 20:30 horas, Universidad de Chile disputará su segundo partido en La Liga de Primera 2025, cuando reciba a Unión La Calera en el Estadio Nacional.