Universidad de Chile ya trabaja con todo pensando en lo que será su próximo partido en el torneo nacional, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Cobresal en el norte de nuestro país por la tercera fecha.

En esta jornada, el defensor del ‘Romántico Viajero’ Ignacio Tapia conversó con los medios y fue consultado sobre sus compañeros en el equipo que han visto pocos minutos en este inicio de temporada, en la que le dejó un perseverante consejo.

“En especial este año se vienen hartos partidos, yo creo que a todos les puede tocar, tener paciencia y seguir trabajando, concentrados en las metas personales y grupales”, partió señalando Tapia.

Agregando más a aquello, el ‘Nacho’ se refirió en especifico al caso de Lucas Assadi, quien estaría viendo opciones de poder partir ante su escaso protagonismo, en la que le dejó un perseverante mensaje

“Que nunca paren de trabajar, de cuidarse y todo eso, en especial Lucas, que es un gran jugador e importante para nosotros también”, declaró.

Tapia chocho por su presente en la U

Cambiando de tema, Tapia mostró toda su felicidad a lo que ha sido su gran inicio de temporada, en la que ha podido ser titular dentro de la Universidad de Chile cumpliendo un gran desempeño, en la que espera mantener aquello con el correr del año.

Tapia feliz por su presente en la U | Foto: Photosport

“Feliz por aportar y estar en el equipo, uno siempre trabaja para ser titular y cuando le toca, hacerlo bien. Feliz por esto y ayudando al equipo en este buen comienzo del torneo”.

“Creo que he crecido bastante desde que llegué, este es un año en el que me propuse jugar en lo personal lo más posible, ojalá todo, pero lo más posible. Me he sentido bien, con confianza y más que nada trabajo para ser titular y opción”, declaró.

Finalmente, Tapia manifestó siempre su intención de quedarse en la Universidad de Chile y sabe que con el gran desafío de la Copa Libertadores para este 2025, las posibilidades de poder ver minutos incrementan aún más, por lo que peleó por mantenerse en el club.

“Todos los años uno tiene opciones de salir, pero siempre mi prioridad fue la U, siempre quise jugar acá, si tenía la opción de estar, me quería quedar para jugar, ser opción, sobre todo este año que hay Copa Libertadores y todos los torneos que tenemos. La U es un gran club, jugar acá es una meta grande”, cerró.