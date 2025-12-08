Universidad de Chile ingresó de lleno al mercado de fichajes. Tras concluir su participación en la temporada 2025, el conjunto estudiantil tendrá que definir con qué plantel afrontará la siguiente campaña.

Además de ir por incorporaciones y determinar qué jugadores saldrán por bajo rendimiento, la directiva laica tendrá que decidir qué hacer con las figuras que despiertan atención de otros equipos. Uno de dichos casos es el de Lucas Assadi.

¿Qué pasó con el crack de 21 años? Según detalló el periodista José Tomás Fernández en su canal de YouTube, la cúpula azul está al tanto de que puede llegar una propuesta por él.

“Algo que supe el otro día y que no tiene que ver con refuerzos, sino que con todo lo contrario, es que al CDA, en los próximos días, debiese llegar una oferta por Lucas Assadi“, lanzó.

Tras ello, agregó: “En la U, inicialmente no está la idea de venderlo, pero si llega un club que ofrece, no sé, seis o siete millones de dólares, no habría mucho qué discutir. No me dijeron monto, no me hablaron de qué club”.

Universidad de Chile puede recibir una oferta desde el extranjero por Lucas Assadi. (Imagen: Photosport)

El futuro de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Tras ello, el comunicador entregó más pormenores de la situación. Advirtió desde ya: Azul Azul no aceptará una propuesta que no esté a la altura. No hay ningún apuro en vender a la joya.

“Solamente me dijeron que en el CDA están aguardando para que la agencia que representa a Lucas Assadi, llegue con una oferta desde el extranjero. Vamos a ver si termina siendo así. Si la oferta es baja, la U la va a rechazar“, cerró.

En resumen: