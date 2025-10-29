Universidad de Chile enfrenta este jueves 30 de octubre a Lanús por el partido de vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana. Sin la gran figura Lucas Assadi, los Azules ya arribaron a Argentina para este importantísimo encuentro ante el cuadro ‘Granate’.

El equipo de Gustavo Álvarez llega con esta sensible baja para este trascendental compromiso. Sin embargo, desde el CDA están confiados en que lograrán sacar la tarea adelante y así acceder a la que podría ser su segunda final en el certamen continental, trofeo que obtuvieron en 2011 de la mano de Jorge Sampaoli.

Dicho DT, precisamente ya está instalado en la gran final de la presente edición. Este martes 28, se metió en este decisivo encuentro con el Atlético Mineiro tras vencer por 3 a 1 al Independiente del Valle (global de 4 a 2), y bien podría enfrentarse a su ex equipo en una final continental.

El percance de figura de la U en su llegada a Argentina

En su arribo al vecino país, algo no partió bien al menos para una de las figuras del plantel del ‘Romántico Viajero’.

Y es que Ignacio Vásquez tuvo un percance no menor. Mientras todo el plantel se dispuso a subirse al bus para ir rumbo al hotel desde el aeropuerto, el joven volante de la U se quedó abajo. ¿La razón? olvidó parte de sus pertenencias y tuvo que correr al avión en busca de ellas.

Aquello quedó registrado en un video publicado a través de las redes de RedGol, donde indicaron que: “Pequeño percance para Nacho Vásquez: el jugador de la U se quedó abajo del bus en plena salida del equipo en Buenos Aires porque se le quedó algo en el avión”.

Al perder el transporte junto a sus compañeros, se ve cómo Vásquez aborda un vehículo particular para unirse finalmente al plantel en el hotel de concentración.

