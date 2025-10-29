Universidad de Chile disputará un importante encuentro dentro de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Lanús en lo que es la vuelta de las semifinales de esta competición, compromiso que se disputará en Argentina.

Para este duelo, el equipo que es comandado por Gustavo Álvarez ha trabajado con todo para llegar de la mejor forma de este importante partido, en la que tiene como gran objetivo el poder sumar un positivo resultado que lo lleve al a final del torneo continental.

Para este partido, en el ‘Romántico Viajero’ hay dos jugadores que están en capilla, teniendo en consideración lo que podría ser un posible paso a la final de la U en la Copa Sudamericana.

Zaldivia y Ramírez en capilla



Los defensores Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez son los dos jugadores de la Universidad de Chile que están apercibidos de sanción y en caso de ver la tarjeta amarilla ante Lanús y clasificarse a una posible final, se perderían dicho partido.

Zaldivia está apercibido en la U | Foto: Photosport



En caso de que cualquiera de estos dos jugadores de la U reciba una tarjeta amarilla por el juez venezolano, Alexis Herrera, llegaría a las tres amonestaciones en esta recta final, lo que significa un partido de suspensión.

De esta forma, Gustavo Álvarez estará expectante a lo que podría ser este importante posible problema para la Universidad de Chile, en la que sabe que el primer gran objetivo de este duelo es poder conseguir la victoria que lo lleve a la final.