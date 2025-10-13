Lanús, bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura. Los Granates vencieron por 2-0 a Independiente de Avellaneda en la duodécima fecha, y continúan firmes en la pelea por el liderato.

Con este triunfo, el conjunto del sur de Buenos Aires igualó en la cima del Grupo B a Deportivo Riestra, ambos con 23 unidades. Sin embargo, el elenco trasandino empieza a mirar de reojo su gran desafío por la Copa Sudamericana: el duelo ante Universidad de Chile por la semifinal de ida.

El equipo acumula siete partidos consecutivos sin conocer la derrota entre todas las competencias, una racha que refleja el sólido presente bajo el mando del exDT de Vélez Sarsfield.

Rodrigo Castillo y la confianza del plantel en la antesala del partido ante la U

Uno de los protagonistas del triunfo ante el Rojo fue Rodrigo Castillo, autor de uno de los goles. Tras el partido, el delantero valoró el momento del equipo y se refirió al desafío internacional que se avecina.

“Creo que, por el plantel y el grupo que tenemos, podemos luchar en ambas competencias. Cuando hubo cambios, supimos responder. Estamos todos metidos, cualquiera que entre va a saber qué hacer”, respondió el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Rodrigo Castillo celebrando uno de sus tantos con la camiseta de Lanús | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

El equipo de Pellegrino intentará mantener su solidez y llevarse un buen resultado desde Santiago, con la ilusión de definir la clasificación en casa y seguir soñando con un nuevo título internacional.

El calendario de Lanús antes de viajar a Chile

Antes de la semifinal, Lanús tendrá un compromiso por el torneo local: enfrentará a Godoy Cruz el viernes 17 de octubre.