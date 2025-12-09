Universidad de Chile ya trabaja pensando en la siguiente temporada, en la que todo indica que no contará con Gustavo Álvarez. Es un hecho que el DT dejará sus funciones en el club al término de 2025.

¿Cuándo se despedirá de la institución? Se reveló la fecha clave para comenzar a dilucidar su partida. La cúpula de Azul Azul quiere cerrar el episodio cuanto antes con un objetivo: buscar a su sucesor.

Según detalló El Deportivo de La Tercera, este martes 9 de diciembre se iniciarán las tratativas para pactar su adiós. Si todo marcha a la perfección, el caso tendría que estar resuelto cuanto antes.

“Durante la semana debe quedar definida la situación de Gustavo Álvarez en la U. Y para ello, este martes se iniciará la ronda de conversaciones“, comenzó señalando el medio aludido.

Luego, aportó: “Aunque ambas partes mesuraron su discurso con el correr de los días y abrieron las puertas para una continuidad, en el segundo piso del Centro Deportivo Azul la idea sigue siendo buscar un nuevo dueño para el buzo“.

Gustavo Álvarez se prepara para salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El precio de la salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile

Cabe destacar que si el estratega desea abandonar la institución por deseo propio, tendrá que abonarle 1,2 millones de dólares a Azul Azul. Por ende, habrá que negociar su partida.

Durante su paso por Universidad de Chile, el director técnico argentino dirigió 93 encuentros, registrando 53 victorias, 20 empates y 20 derrotas: se coronó campeón de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

En resumen: