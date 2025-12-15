Mientras en Universidad de Chile buscan darle un cierre a la teleserie de Gustavo Álvarez, en Azul Azul comienzan a trabajar intensamente en la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada, donde los ‘Chunchos’ tendrán la obligación de ser campeones tras una sequía de 9 años y luchar en la Copa Sudamericana.

En medio del humo del mercado de pases, uno que levantó la voz para pedir un fichaje fue el exdefensor azul, Marcos González. El campeón de Copa Sudamericana con los azules en 2011, conversó con Bolavip Chile, y no dudó en aprobar el posible regreso de un formado en casa: Igor Lichnovsky.

“Lobo del Aire” valoró el sentido de pertenencia y la formación del zaguero, apuntando a que sería un aporte inmediato para el proyecto deportivo. “Es un jugador formado en la U, eso es lo primero, y él creció en una generación que era muy competitiva. Por lo tanto, entiende que la U tiene que competir y lo entiende bastante bien porque fue formado de esa manera. Entonces, a mí me gusta ese nombre”, sostuvo.

¿Vuelve Igor Lichnovsky a la U? (Photosport).

En esa misma línea, el exzaguero azul destacó la mentalidad con la que Lichnovsky podría volver al CDA. “Terminó su etapa formativa en una generación muy competitiva. Logró entender que la U tiene que competir a todo nivel y no va a venir a cumplir minutos o a extender su carrera, no. Él va a venir realmente a tratar de, creo yo, enaltecer la U nuevamente”, afirmó.

Finalmente, González subrayó que el defensor aún tendría la ambición necesaria para marcar diferencias. “Es un jugador que entiende lo que es la U, sabe lo que requiere un jugador de Universidad de Chile y creo que aún debe tener esa hambre deportiva que necesitan todos los jugadores de la U para poder marcar una diferencia o intentar que el club esté siempre en los puestos de avanzada”, cerró.

