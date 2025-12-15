Una de las mayores incógnitas que tiene el mercado de fichajes del fútbol chileno es qué pasará con el extremo Cristián Zavala, quien pertenece a Colo Colo y estaba a préstamo en Coquimbo Unido.

El puntero de 26 años fue campeón con los Piratas y quiere quedarse para disputar la Copa Libertadores, pero tiene contrato vigente con el Cacique por todo el 2026.

Su préstamo concluyó al cierre de la Liga de Primera 2025 y tendría que presentarse a la pretemporada de los albos el 3 de enero, aunque no hay nada definido.

En medio de toda la incertidumbre, este lunes conversó con Radio ADN el nuevo entrenador de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, quien reemplazará a Esteban González en la banca aurinegra.

Al ser consultado por la situación de Zavala, el ex DT de Universidad de Chile indicó que quiere contar con el jugador y que están en medio de las tratativas.

“La verdad que el club quiere que se quede y yo también. Así que ojalá que se quede, porque la verdad es un jugador muy desequilibrante y él tiene muchas ganas de quedarse. Así que está en eso”, comentó Caputto.

Hernán Caputto viene de dirigir a Deportes Copiapó en la Primera B. (Foto: Javier torres/Photosport)

La situación de Sebastián Galani y Bruno Cabrera

También se refirió a otros jugadores que podrían partir, como el volante Sebastián Galani al Querétaro de México o el defensa Bruno Cabrera que está siendo sondeado por Colo Colo.

“Obviamente, quisiera que se quede (Galani), sin duda, porque lo conozco, tuvo un paso por la U. Lo mismo que Cabrera, porque al final fueron jugadores que anduvieron muy bien, que lo hicieron muy bien y tienen contrato vigente”, expresó el exfutbolista.

“Cuando son vistos por algunos clubes, que lo busquen por alguna compra y sea beneficioso para el club, siempre el club eso lo tiene muy en cuenta y, mientras sea beneficioso para el club y para el jugador, es súper entendible. Pero mientras no sea eso, yo encantado que se quede la mayoría de los futbolistas”, completó.

