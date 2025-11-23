El defensor Matías Zaldivia sin duda que ha tenido un gran impacto desde su llegada al fútbol chileno, en la que dentro de su larga estancia en nuestro país, sin duda que el momento que marcó su época en nuestro país fue tras el traspaso de Colo Colo a la Universidad de Chile, le que generó mucha polémica.

En los últimos días, el hoy zaguero de la U conversó con ‘SportsCenter’ de ESPN y fue consultado sobre cuál considera que ha sido su mejor temporada en su estancia dentro del fútbol chileno, en la que no tuvo dudas para señalar que este 2025 ha sido el mejor para él.

“Yo creo que está última me he sentido muy bien porque a nivel internacional, donde por ahí es más exigente el nivel, me he sentido muy bien”, parte señalando Zaldivia.

Siguiendo en aquello, el ‘Mati’ indica que dentro de este periplo en la Universidad de Chile, club en donde cumplirá su tercera temporada, ha logrado encontrar una mejor versión, en la que gracias a su madurez, ha podido tener un mejor rendimiento a comparación de sus temporadas pasadas.

Zaldivia hace su gran confesión | Foto: Photsoport

“Por ahí tiene que ver con la madurez de uno mismo, que a veces uno piensa que cuando uno está viejo, sirves menos y a veces es al revés”, declara.

Finalmente, Zaldivia vuelve a hacer énfasis en que su madurez le ha permitido llevar un mejor desempeño en esta parte de su carrera, en la que indica que este 2025 ha sido bueno para él ya que ha mostrado una buena versión a nivel nacional e internacional con la U.

“Te agarra una madurez distinta a por ahí cuando estás más joven, manejas los tiempos de una mejor manera, acompañado de los buenos resultados, lo cerca que tuvimos de jugar una final de Sudamericana, creo que me quedo con esta temporada, que ojalá la terminemos de la mejor manera”, cerró.

