Lanús y Universidad de Chile ya empiezan a preparar lo que es su duelo por la llave de semifinales de la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos tendrán una dura batalla para conseguir un cupo a la anhelada final de la competencia.

En las últimas horas, el conjunto argentino disputó un duelo correspondiente a la Liga Argentina, en la que Lanús venció por 2-0 a Godoy Cruz, con goles de José Canale y Rodrigo Castillo, llegando de la mejor forma al duelo de ida con la U.

Dentro de este duelo, un importante jugador del equipo que comanda Mauricio Pellegrino encendió las alarmas pensando en el partido ante la Univerisdad de Chile.

Se trata del defensor paraguayo, José Canale, quien fue la gran figura del conjunto ‘Granate’ en el triunfo ante Godoy Cruz y se ha alzado como uno de los puntales en la zaga de Lanús.

Canale enciende las alarmas en Lanús | Foto: Instagram

A minutos de terminar el partido, el zaguero paraguayo preocupó a todos los hinchas de Lanús al salir con molestias, algo que sin duda tiene en alerta al club pensando en el duelo de ida ante la Universidad de Chile.

En conferencia de prensa, a Mauricio Pellegrino se le consultó respecto a la situación de Canale, en la que indicó que el jugador salió por una contractura, la que será analizada.

En las próximas horas, el defensor paraguayo se someterá a estudios para conocer su situación y ver si podrá estar disponible para el duelo ante la Universidad de Chile, en donde en Lanús prenden velitas para contar con una de sus grandes figuras en la defensa.