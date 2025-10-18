Universidad de Chile y Lanús ya se preparan para lo que será el primer partido de la llave de semifinales por la Copa Sudamericana, en donde el duelo de ida se disputará en el Estadio Nacional y ambos equipos buscará dar el primer gran golpe en la serie.

Pensando en lo que es este compromiso, el entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino conversó con la prensa después del triunfo de su equipo por 2-0 ante Godoy Cruz y ya empezó a palpitar lo que será su llave ante los ‘Azules’, el que los pilla en un gran momento.

“De a poco prepararemos el partido, entrenaremos el domingo y así sucesivamente, para llegar de la mejor manera cómo lo hacemos siempre, tenemos suficientes días, después de esta doble eliminación, tenemos el clásico, pero hay que empezar partido a partido”, partió señalando Pellegrino.

En esa línea, el estratega argentino sabe que el primer desafío ante la Universidad de Chile en Santiago será muy complicado, en donde hace un llamado para su equipo a estar muy preparado para poder tener la chance de cosechar un resultado positivo en la ida.

Lanús está en una gran racha | Foto: Getty Images

“Tenemos un partido que necesitamos hacer mucho para poder tener chances, en esta serie, vamos a jugar con un gran equipo, la U es un gran desafío para nosotros poder vivir este momento”, declara.

Finalmente, Pellegrino espera que el equipo esté a la altura de lo que es este importante desafío por la Copa Sudamericana, en la que ve de muy buena forma a su equipo y se esperanza poder llegar a la final del torneo continental.

“Veo al equipo con mucha ilusión de hacer lo mejor posible, con todo vamos a ir a Chile para tratar de volver a casa con posibilidades de poder acá con toda nuestra gente hacernos fuertes, vamos con mucha ilusión”, cerró.